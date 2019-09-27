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Huawei в 2020 году закажет 1,5 млрд камер для своих смартфонов

Huawei в 2020 году закажет 1,5 млрд камер для своих смартфонов

В следующем году Huawei может достичь значительных размеров поставок смартфонов, благодаря новым моделям с поддержкой 5G и усовершенствованными камерами.

Об этом пишет DailyComm.

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Вывод сделан на основании информации из цепочки поставок о том, что в 2020 году Huawei готовится заказать у своих партнеров около 1,5 млрд камер для своих смартфонов. В частности, на увеличение заказов от Huawei рассчитывают тайваньские поставщики этих компонентов.

Несмотря на торговые санкции США, Huawei не ослабляет борьбу за лидерство на рынке 5G, причем как в сфере оборудования для сетей нового поколения, так и в сегменте смартфонов.

В период с января по август 2019 года поставки телефонов Huawei в годовом выражении увеличились на 26%.

Huawei – один из крупнейших в мире покупателей электронных компонентов и программного обеспечения. Ежегодный бюджет компании на эти цели составляет около $70 млрд.

В 2018 году Huawei приобрела более 200 млн дисплеев и сотни миллионов фотокамер для смартфонов.

Обозреватели отмечают, что в условиях торговых ограничений Вашингтона Huawei постепенно отказывается от компонентов из США, замещая их продукцией азиатских партнеров.

По материалам Mind
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