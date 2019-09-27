По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (24,237 млн и 19,093 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (22 и 28), максимальный курс продажи доллара 26,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,60-24,65 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 50 активных заявок по доллару на сумму 43,330 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,4500 – 15 000

25,0000 – 7 777

24,6500 – 10 000

24,6500 – 10 000

24,6000 – 33 333

24,6000 – 20 000

24,6000 – 21 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,5500 – 35 000

24,5500 – 5 000

24,6500 – 15 000

24,6500 – 30 000

24,6500 – 33 333

24,6500 – 15 000

24,6500 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,7085 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,5705 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.