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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (24,237 млн и 19,093 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (22 и 28), максимальный курс продажи доллара 26,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,60-24,65 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 50 активных заявок по доллару на сумму 43,330 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,4500 – 15 000
25,0000 – 7 777
24,6500 – 10 000
24,6500 – 10 000
24,6000 – 33 333
24,6000 – 20 000
24,6000 – 21 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,5500 – 35 000
24,5500 – 5 000
24,6500 – 15 000
24,6500 – 30 000
24,6500 – 33 333
24,6500 – 15 000
24,6500 – 25 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,7085 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,5705 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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