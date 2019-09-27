Hyundai создала подразделение по разработке «летающих» автомобилей

Компания Hyundai Motor Group вступила в гонку по разработке «летающих» автомобилей.

Об этом сообщил сайт Nikkei со ссылкой на официальное заявление южнокорейского производителя.

Это первое ощутимое вторжение Hyundai в зарождающуюся во всём мире нишу воздушного городского транспорта (urban air mobility) для автономной и управляемой перевозки грузов и пассажиров. Разработкой перспективных воздушных транспортных средств будет заниматься специальное подразделение Hyundai Motor.

Размеры финансирования проектов пока не определены. Ранее компания сообщала, что на поддержку «футуристических» проектов в автомобильном транспорте она готова инвестировать в 2019 году до 2,4 трлн южнокорейских вон ($2 млрд) ― это в четыре раза больше, чем в 2018 году.

«Летающие» автомобили Hyundai пока предпочла разрабатывать самостоятельно, хотя для руководства подразделением пригласила специалиста из НАСА Шина Джейвона (Shin Jaiwon). Джейвон свыше 11 лет руководил в Национальном Аэрокосмическом Агентстве США разработками и управлял проектами.

Как считают аналитики, рынок «летающих» автомобилей транспортного назначения в следующие 20 лет достигнет ёмкости $1,5 трлн.

Рынок традиционных автомобилей, напротив, сокращается. Так, в 2018 году во всём мире было продано 78,6 млн новых авто, что на 1,4 млн меньше, чем в 2017 году. В 2019 году, считают аналитики компании Statista, объём продаж машин сократится ещё на 2 % – до 77 млн штук.