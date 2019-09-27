0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Hyundai создала подразделение по разработке «летающих» автомобилей

Hyundai создала подразделение по разработке «летающих» автомобилей

Компания Hyundai Motor Group вступила в гонку по разработке «летающих» автомобилей.

Об этом сообщил сайт Nikkei со ссылкой на официальное заявление южнокорейского производителя.

Это первое ощутимое вторжение Hyundai в зарождающуюся во всём мире нишу воздушного городского транспорта (urban air mobility) для автономной и управляемой перевозки грузов и пассажиров. Разработкой перспективных воздушных транспортных средств будет заниматься специальное подразделение Hyundai Motor.

Размеры финансирования проектов пока не определены. Ранее компания сообщала, что на поддержку «футуристических» проектов в автомобильном транспорте она готова инвестировать в 2019 году до 2,4 трлн южнокорейских вон ($2 млрд) ― это в четыре раза больше, чем в 2018 году.

«Летающие» автомобили Hyundai пока предпочла разрабатывать самостоятельно, хотя для руководства подразделением пригласила специалиста из НАСА Шина Джейвона (Shin Jaiwon). Джейвон свыше 11 лет руководил в Национальном Аэрокосмическом Агентстве США разработками и управлял проектами.

Как считают аналитики, рынок «летающих» автомобилей транспортного назначения в следующие 20 лет достигнет ёмкости $1,5 трлн.

Рынок традиционных автомобилей, напротив, сокращается. Так, в 2018 году во всём мире было продано 78,6 млн новых авто, что на 1,4 млн меньше, чем в 2017 году. В 2019 году, считают аналитики компании Statista, объём продаж машин сократится ещё на 2 % – до 77 млн штук.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.