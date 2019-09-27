В Китае разработали 500-мегапиксельную «суперкамеру», которая может мгновенно узнать человека в толпе

Китай уже активно использует технологию распознавания лиц для выявления преступников, контроля учащихся и даже для покупки гражданами железнодорожных билетов.

Теперь власти хотят подключить к системе видеонаблюдения новую 500-мегапиксельную камеру, способную «захватывать тысячи лиц в мельчайших деталях, генерировать данные в облаке и находить конкретную цель в считанные секунды».

Система облачных камер на базе искусственного интеллекта была разработана в сотрудничестве с шанхайским университетом Фудань и Чанчуньским институтом оптики, точной механики и физики Китайской академии наук. «Суперкамера» в пять раз превосходит возможности человеческого глаза, она может снимать панорамные фотографии с детальным изображением каждого лица, что позволяет использовать её в многолюдных местах.

Кроме того, устройство отвечает принципам национальной обороны, военной и общественной безопасности, поэтому может использоваться на границах, военных базах и базах запуска спутников.

Технология распознавания лиц стала предметом активных обсуждений среди законодателей и общественных групп, отстаивающих гражданские свободы во всем мире, не говоря уже о вопросах конфиденциальности в стране, известной своими укоренившимися методами слежения за гражданами. Китай – наиболее контролируемая страна в мире. В Поднебесной установлено около 200 млн камер видеонаблюдения и к 2020 году их количество может вырасти до 626 млн.