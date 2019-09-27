Нацбанк назвал причины роста мировых цен на газ и нефть

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Мировые цены на энергоносители, в частности нефть и природный газ, в течение сентября 2019 года росли.
Об этом говорится в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” Национального банка (сентябрь 2019 года).
Как отмечается в обзоре, особенно стремительно росли цены на нефть, что было вызвано обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Так, из-за атак на ключевые нефтяные объекты Саудовской Аравии был поврежден крупнейший в мире НПЗ, а суточное производство нефти в стране сократилось почти вдвое, что составило почти 5% мировых поставок нефти. Дополнительными факторами были данные из США о снижении запасов, сокращении объемов добычи и уменьшении количества буровых.
“Рост геополитической напряженности привел к корректировке цен на природный газ”, – добавили в НБУ.
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