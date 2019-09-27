Nubia Z20: смартфон с двумя экранами будут продавать в Европе

В августе в Китае был представлен новый смартфон Nubia Z20, главной особенностью которого стали два экрана, при этом сам смартфон выполнен в форм-факторе моноблока.

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Продажи в Китае стартовали в середине августа, а недавно стало известно о том, что компания запустит этот флагманский смартфон в США, Европе, Канаде и Великобритании 14 октября этого года.

Теперь же появилась информация о том, что официальная цена Nubia Z20 снизилась примерно на 42 доллара, в данный момент приобрести базовую версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти можно по цене около 475 долларов. Кроме того, 5 октября в продаже появится Nubia Z20 в цвете Blue Star.

Главный экран AMOLED имеет диагональ 6,42 дюйма и разрешение FullHD +, его поставщиком является ВОЕ, диагональ второго экрана AMOLED составляет 5,1 дюйма. Смартфон лишен фронтальной камеры, так как второй экран служит видоискателем, когда вы хотите сделать селфи на основную камеру. Смартфон построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855 Plus. В камере Nubia Z20 установлены датчики изображения разрешением 48 (Sony IMX586), 16 и 8 Мп, а также широкоугольный и телеобъектив. Диафрагма объектива главного модуля составляет F/1,7. Есть система оптической стабилизации изображения, 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мА • ч, смартфон поддерживает быструю 27-ваттную зарядку.