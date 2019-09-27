WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах

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С 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшими операционными системами.
Приложение перестанет работать с операционной системой Android 2.3.7 и iOS 8.
31 декабря 2019 года поддержки мессенджера также лишится ОС Windows Phone.
Разработчики порекомендовали использовать устройства с ОС Android 4.0.3, iOS 9 и их более поздние версии и некоторые телефоны на KaiOS 2.5.1, включая JioPhone и JioPhone 2.
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