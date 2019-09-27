Ученые создали искусственную кожу, которая передает ощущения из виртуальной реальности (видео)

Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны изобрели устройство, обеспечивающее тактильную связь человека с компьютером.

Как пишет журнал Soft Robotics, искусственная кожа из силикона и электродов поможет чувствовать происходящее в виртуальной реальности.

Устройство использует систему с датчиков, имитирующих прикосновение. Если одеть его на палец, человек сможет почувствовать давление и вибрацию, будто прикасается к этому объекту.

Технологию протестировали на пальцах пользователей и продолжают совершенствовать. В дальнейшем ученые планируют создать устойчивый прототип для реабилитационных целей.