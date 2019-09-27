0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Ученые создали искусственную кожу, которая передает ощущения из виртуальной реальности (видео)

Ученые создали искусственную кожу, которая передает ощущения из виртуальной реальности (видео)

Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны изобрели устройство, обеспечивающее тактильную связь человека с компьютером.

Как пишет журнал Soft Robotics, искусственная кожа из силикона и электродов поможет чувствовать происходящее в виртуальной реальности.

Устройство использует систему с датчиков, имитирующих прикосновение. Если одеть его на палец, человек сможет почувствовать давление и вибрацию, будто прикасается к этому объекту.

Технологию протестировали на пальцах пользователей и продолжают совершенствовать. В дальнейшем ученые планируют создать устойчивый прототип для реабилитационных целей.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.