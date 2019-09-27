Lifecell запустил социальный тариф с низкой стоимостью

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lifecell запустил “социальный” тарифный план стоимостью 20 гривен.
Об этом говорится на сайте компании.
Компания предложила новый региональный тарифный план «Железная Двадцатка» для жителей 32 городов Украины. Предложение стоит 20 грн за 4 недели, к тому же стоимость пакета гарантированно не изменится до 31 декабря 2020 года.
4-недельный пакет услуг включает:
Этот пакет услуг доступен в городах:
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