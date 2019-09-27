Lifecell запустил социальный тариф с низкой стоимостью

lifecell запустил “социальный” тарифный план стоимостью 20 гривен.

Об этом говорится на сайте компании.

Компания предложила новый региональный тарифный план «Железная Двадцатка» для жителей 32 городов Украины. Предложение стоит 20 грн за 4 недели, к тому же стоимость пакета гарантированно не изменится до 31 декабря 2020 года.

4-недельный пакет услуг включает:

Клиент оператора ежемесячно получает 10 ГБ мобильного интернета на максимальной скорости до 100 Мбит/с.

Интернет – 10 ГБ;

Безлимитные звонки на номера lifecell;

100 минут на любые другие номера по Украине (городские и другие мобильные)

Безлимитный доступ в Facebook, Instagram и Twitter;

Стоимость 1 SMS -сообщения – 25 коп.

Этот пакет услуг доступен в городах:

Западной Украины: Черновцы, Калуш, Каменец-Подольский, Тернополь, Ужгород, Мукачево и Ровно.

Южной Украины: Новая Каховка, Кропивницкий, Александрия (Кировоградская обл.), Светловодск, Первомайск (Николаевская обл.), Мелитополь, Бердянск и Энергодар.