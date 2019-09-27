На казначейском счете Украины сохраняется рекордное количество средств

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Остаток средств на едином казначейском счете государства за сентябрь уменьшился на 20 миллионов гривен – до 61,62 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы Украины.
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Несмотря на уменьшение остатков средств на главном счете государства, там все равно находится рекордная сумма. Больше государство сохраняло на счете лишь в начале сентябре 2019 года и в начале сентября 2017 года, когда на едином казначейском счете было 61,82 миллиарда гривен и 63,15 миллиарда гривен соответственно.
Напомним, что 1 августа на едином казначейском счете было 48,96 миллиарда гривен, а 1 июля – 13 миллиардов гривен.
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