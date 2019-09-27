Власти не планируют повышать налоги - премьер

Кабинет Министров не планирует повышать налоги, а наоборот, будет создавать стимулы для бизнеса и граждан.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в программе “Свобода слова” на телеканале ICTV.

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“Мы, правительство, не планируем повышать налоги, это неверный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя”, – заверил глава правительства.

По словам премьер-министра, государство, наоборот, должно создавать такие стимулы для бизнеса и граждан, чтобы они не боялись иметь дело с ним и вкладывали свои средства в свое дело и развивали Украину.