Власти не планируют повышать налоги - премьер

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Кабинет Министров не планирует повышать налоги, а наоборот, будет создавать стимулы для бизнеса и граждан.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в программе “Свобода слова” на телеканале ICTV.
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“Мы, правительство, не планируем повышать налоги, это неверный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя”, – заверил глава правительства.
По словам премьер-министра, государство, наоборот, должно создавать такие стимулы для бизнеса и граждан, чтобы они не боялись иметь дело с ним и вкладывали свои средства в свое дело и развивали Украину.
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