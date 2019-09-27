Криклий пригласил к сотрудничеству Европейский инвестиционный банк

Министр инфраструктуры Владислав Криклий провел встречу с Жан-Эриком де Загоном, Главой представительства Европейского инвестиционного банка в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Участники встречи обсудили возможность привлечения кредитных средств ЕИБ для приобретения систем взвешивания автомобилей в движении Weigh in Motion (WiM), возможность участия ЕИБ в проекте по реконструкции и модернизации флота ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», а также текущие совместные проекты.

Владислав Криклий отметил, что привлечение дополнительного финансирования для проекта Weigh in Motion повлияет не только на автодорожную отрасль, а и на транспортный сектор в целом.

Министр инфраструктуры отметил, что недавно Верховная Рада приняла два важных законопроекта, которые дают возможность полного внедрения систем взвешивания в движении по всей Украине: Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля” и Закон “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования Государственного дорожного фонда”.

«Для внедрения системы взвешивания в движении (WiM) по всей территории Украины нам необходима поддержка и опыт Европейского инвестиционного банка. Мы хотим установить данные системы вблизи всех крупных логистических центров, портов и промышленных объектов. Для этого нам необходимо как минимум 146 таких комплексов. Распространение систем WiM по всей стране будет способствовать сохранению дорожного покрытия, а также повышению безопасности дорожного движения», – отметил Владислав Криклий.