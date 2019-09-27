Криклий пригласил к сотрудничеству Европейский инвестиционный банк

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр инфраструктуры Владислав Криклий провел встречу с Жан-Эриком де Загоном, Главой представительства Европейского инвестиционного банка в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Читайте также: Киевский железнодорожный вокзал планируют сдать в концессию
Участники встречи обсудили возможность привлечения кредитных средств ЕИБ для приобретения систем взвешивания автомобилей в движении Weigh in Motion (WiM), возможность участия ЕИБ в проекте по реконструкции и модернизации флота ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», а также текущие совместные проекты.
Владислав Криклий отметил, что привлечение дополнительного финансирования для проекта Weigh in Motion повлияет не только на автодорожную отрасль, а и на транспортный сектор в целом.
Министр инфраструктуры отметил, что недавно Верховная Рада приняла два важных законопроекта, которые дают возможность полного внедрения систем взвешивания в движении по всей Украине: Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля” и Закон “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования Государственного дорожного фонда”.
«Для внедрения системы взвешивания в движении (WiM) по всей территории Украины нам необходима поддержка и опыт Европейского инвестиционного банка. Мы хотим установить данные системы вблизи всех крупных логистических центров, портов и промышленных объектов. Для этого нам необходимо как минимум 146 таких комплексов. Распространение систем WiM по всей стране будет способствовать сохранению дорожного покрытия, а также повышению безопасности дорожного движения», – отметил Владислав Криклий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине взяли курс на создание 1 млн рабочих мест и роста ВВП на 40%Вчера, 13:05 - 1932 14
"Каждая третья гривна": премьер напомнил о рекордных долгах УкраиныВчера, 14:58 - 2546 9
Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счетаВчера, 16:01 - 2650 5
Ощадбанк сообщает о начале предзаказов на NFC-кольцаВчера, 15:55 - 2276 5
В Украине планируют закрыть более 1000 госкомпаний3 ч. назад - 372 3
Межбанк: валюта разогревала рынокВчера, 18:20 - 3138
Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счетаВчера, 16:01 - 2650 5
"Каждая третья гривна": премьер напомнил о рекордных долгах УкраиныВчера, 14:58 - 2546 9
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 12:00 - 2514
Как вырастет стоимость аренды гектара земли после введения рынкаВчера, 21:01 - 2385
Маск официально представил космический корабль StarshipВчера, 11:10 - 395
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 693
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1350
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2031
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2670