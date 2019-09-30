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Какие штрафы предлагают за пластиковые пакеты — законопроект

Какие штрафы предлагают за пластиковые пакеты — законопроект

С 2022 года в Украине предлагают запретить некоторые виды пластиковых пакетов.

Об этом говорится в законопроекте № 2051-1, зарегистрированном в Верховной Раде.

Какие пакеты хотят запретить – пакеты толщиной до 50 мкм и оксоразлагаемые пластиковые пакеты.

Разрешается использование биоразлагаемых пакетов, которые изготовляются из материала органического происхождения – крахмалов или целлюлозы.

Как указано в законопроекте, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты (толщиной до 15 мкм), шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с боковыми складками) и длиной до 450 мм (с ручками).

Они используются как первичная упаковка свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

Пакеты, которые не соответствуют требованиям, останутся в обиходе до 1 января 2022 года.

Утилизация будет происходить за счет объекта хозяйствования, который их приобрел.

Штрафы за распространение пакетов: – 1700-3400 грн,

  • За повторное нарушение – 3400-8500 грн.

Контролировать будет – Госпотребслужба.

По материалам Finance.UA
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