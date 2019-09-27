Межбанк: валюта разогревала рынок

Последний день месяца и третьего квартала на валютном рынке, как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – прошел напряженно и с курсовыми сюрпризами. И если дилеры перед началом сессии ожидали максимальных котировок продажи доллара не выше 24,25 гривен и мы были с ними полностью согласны, то по факту взлет котировок произошел гораздо выше – до 24,34/24,38 гривен к концу сессии.

Причем начало сессии не предвещало проблем для гривны. Остатки по корсчетам банков – достаточно низкие (49,6 млрд гривен), крупные операторы еще в пятницу закрыли основные сделки, наличный рынок – без особых проблем и без лишнего спроса на валюту.

Да и в первый час сессии сценарий торгов был в пользу гривны. Никто не ожидал спекулятивных курсовых ралли, хотя все участники рынка и делали поправку на фактор окончания месяца. С утренних 24,17/24,21 доллар к 11 часам упал до 24,12/24,15 гривен, но это оказалось самым низким значением котировок по дню. Все ожидали большего проседания и не торопились закрывать свои сделки.

Но все карты спутали несколько крупных покупателей валюты (по словам участников торгов – импортеры энергоносителей) и мелкие компании, которым надо было закрывать свои сделки на отчетную дату.

Одновременный выход с покупкой нескольких крупных покупателей в сопровождении мелких клиентов – быстро поднял настроение как немногочисленным продавцам, так и спекулянтам. Они поняли, что настал их звездный час.

На фоне низкого уровня предложения при растущем спросе – котировки к 12:00 взлетели до 24,175/24,2050 гривен за доллар и до 24,27/24,295 к обеду. Приблизительно до 12:00-12:45 прошла основная часть клиентских сделок.

Но после 13 часов на рынке уже остались только спекулянты, некоторые запоздавшие покупатели и сами банки, которым надо было закрыть свои операции по валютной позиции на отчетную дату.

Большинство банков покупали валюту, что в сочетании с мелкими суммами ее скупки небольшими клиентами быстро “разогрело” рынок. Если в 14:00 котировки еще находились на отметке 24,27/24,295 гривен за доллар, а к 15 часам – доллар “застыл” на 24,275/24,295 гривен, то к 16:00 он взлетел до 24,34/24,38 гривен и затем уже так и замер на этом рубеже до самого завершения сессии.

Практически сработал именно фактор закрытия месяца. Большинство игроков оказались “в одной стороне” – на покупке – и это быстро развернуло рынок в сторону резкого подорожания валюты.

Мы считаем такой взлет котировок последствием спекулятивного “разогрева” межбанка и рассматриваем это как еще одно подтверждение того, насколько пока остается украинский малообъемный межбанк зависимым от действий очень узкого круга игроков.

Главные события 30 сентября на межбанке:

1) Ралли по доллару с начальным снижением курса с утренних 24,17/24,21 гривен до 24,12/24,15 к 11:00 и затем резким взлетом котировок до уровня 24,34/24,38 к концу сессии за счет действий отдельных игроков и спекулянтов;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,1622 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 1 октября установлен на уровне 24,197474.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,27 / 24,30

евро – 26,48 / 26,51

российский рубль – 0,3739 / 0,3745

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0898 / 1,0900

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