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SkyUp снизил цены на рейсы из Киева в Италию

SkyUp снизил цены на рейсы из Киева в Италию

Компания SkyUp начала продажу билетов на прямые рейсы Киев-Неаполь.

Цены начинаются от 1211 грн в одну сторону.

Минимальная цена на перелеты в обе стороны – от 2492 грн.

Эти билеты включают перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х20 см и весом до 7 кг.

Багаж оплачивается дополнительно – 25 евро в одну сторону.

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Тарифы будут доступны – до 6 октября 2019 года.

Действительны на период – с 8 октября 2019 года по 25 марта 2020 года.

По материалам Finance.UA
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