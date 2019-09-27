SkyUp снизил цены на рейсы из Киева в Италию

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Компания SkyUp начала продажу билетов на прямые рейсы Киев-Неаполь.
Цены начинаются от 1211 грн в одну сторону.
Минимальная цена на перелеты в обе стороны – от 2492 грн.
Эти билеты включают перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х20 см и весом до 7 кг.
Багаж оплачивается дополнительно – 25 евро в одну сторону.
Тарифы будут доступны – до 6 октября 2019 года.
Действительны на период – с 8 октября 2019 года по 25 марта 2020 года.
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