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Как вырастет стоимость аренды гектара земли после введения рынка

Как вырастет стоимость аренды гектара земли после введения рынка

Запуск земли приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 гривен в 2018 году до 4000 гривен в 2024.

Об этом говорится в программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Если отменить мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения, то, как результат, эффективность и производительность использования сельскохозяйственных земель будет расти до 6% в год.

Когда заработает – с 1 октября 2020 года.

Что Кабмин планирует:

  • провести дерегуляцию по вопросам землеустройства,
  • выровнять налоги на землю,
  • ввести предохранители против земельного рейдерства и внедрить современную инфраструктуру пространственных данных.
  • 100% сведений о земельных участка будут внесены в Государственный земельный кадастр до конца 2020 года.

Также фермерам обещают предоставить государственную финансовую поддержку на покупку земли сельскохозяйственного назначения и развитие своего бизнеса.

При покупке менее 500 га земли фермеры получат возможность получить дешевый кредитный ресурс по ставке, не превышающей уровня инфляции.

Справка Finance.ua

  • В правительстве планируют после запуска рынка сельскохозяйственной земли продавать государственную и коммунальную землю через систему «Prozorro.Продажи».
По материалам Finance.UA
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