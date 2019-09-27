Как вырастет стоимость аренды гектара земли после введения рынка

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Запуск земли приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 гривен в 2018 году до 4000 гривен в 2024.
Об этом говорится в программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.
Если отменить мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения, то, как результат, эффективность и производительность использования сельскохозяйственных земель будет расти до 6% в год.
Когда заработает – с 1 октября 2020 года.
Что Кабмин планирует:
Также фермерам обещают предоставить государственную финансовую поддержку на покупку земли сельскохозяйственного назначения и развитие своего бизнеса.
При покупке менее 500 га земли фермеры получат возможность получить дешевый кредитный ресурс по ставке, не превышающей уровня инфляции.
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