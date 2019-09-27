Минцифры будет развивать цифровые навыки украинцев

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Министерство цифровой трансформации Украины поставило цель – до 2025 года обеспечить население доступом ко всем публичным услугам в режиме онлайн, высокоскоростным интернетом в каждом населенном пункте и на международных автодорогах, а также дать возможность для развития цифровых навыков граждан.
Об этом сообщается в тексте программы деятельности правительства (проект постановления Верховной Рады №2186), обнародованном на официальном сайте парламента.
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“Мы планируем провести инвентаризацию всех услуг, оказываемых государственными органами гражданам и бизнесу. От части этих услуг необходимо избавиться (в первую очередь, путем оптимизации реестров, что позволит убрать лишние справки). Все остальные услуги необходимо оптимизировать и перевести онлайн”, – отмечается в тексте.
Отмечается, что важным шагом является развитие современных электронных способов идентификации личности (например, SMART ID) и создание единого портала услуг всех центральных органов.
Также в планах правительства создание портала для мониторинга доступности Интернета и онлайн-платформы дистанционного обучения для повышения цифровых навыков украинцев.
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