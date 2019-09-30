Куда украинцы в будущем могут поехать без виз

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Кабинет министров в следующие 5 лет планирует расширить перечень безвизовых стран. Он пополнится еще 14 странами.
Об этом говорится в утвержденной правительственной программе, переданной в Верховную Раду.
“Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта – залог открытия мира для украинцев, повышения уважения к нашему гражданину, обеспечения его прав”, – указано в программе.
За следующие 5 лет этот перечень будет расширен для:
Упрощение для украинцев:
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