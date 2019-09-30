Куда украинцы в будущем могут поехать без виз

Кабинет министров в следующие 5 лет планирует расширить перечень безвизовых стран. Он пополнится еще 14 странами.

Об этом говорится в утвержденной правительственной программе, переданной в Верховную Раду.

“Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта – залог открытия мира для украинцев, повышения уважения к нашему гражданину, обеспечения его прав”, – указано в программе.

За следующие 5 лет этот перечень будет расширен для:

Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.

Упрощение для украинцев:

В 2020 году будет увеличен срок безвизового пребывания в Аргентине.

Будет упрощен существующий режим поездок в Мексику.