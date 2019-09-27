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В Минобразования планируют изменить финансирование бюджетного образования в вузах

В Минобразования планируют изменить финансирование бюджетного образования в вузах

Министерство образования и науки планирует перейти к финансированию вузов на основе ряда показателей качества.

Об этом сказала министр образования и науки Анна Новосад.

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“Мы хотим, чтобы средства шли в лучшие университеты. Государственный заказ – это тот рудимент, который нам остался после советской плановой экономики. Мы должны понимать, что мы как государство уже не можем спланировать, сколько через 5 или 6 лет нам необходимо будет экономистов, юристов, других профессий. Поэтому мы хотим перейти к иному финансированию, которое будет основано на принципе так называемых показателей качества. Мы хотим весь тот объем средств, которые есть, направить на лучшие университеты по определенным критериям. Один из них – трудоустройство выпускников. Мы хотим понять, какие университеты делают так, чтобы их выпускники получили лучшее место, и хотим предоставлять большее вознаграждение тем, кто на самом деле на это способен”, – сказала Новосад.

Кроме этого, по ее словам, нужно пересмотреть систему оплаты труда преподавателей вузов.

“Мы хотим сделать, чтобы лучшие преподаватели получали лучшую заработную плату. Сейчас мы живем по принципу уравниловки, есть тарифная сетка, ряд актов, по которым начисляют заработную плату преподавателя, относительно количеству студентов, что не дает преподавателю возможности отчислять или ставить отрицательные оценки неуспешным студентам. Мы хотим сделать так, чтобы университеты, имея свои средства, были автономными в том, как они вознаграждают своих преподавателей, и имели возможность вознаграждать лучших”, – сказала Новосад.

Также будут другие критерии, по которыми будет распределяться финансирование среди вузов, добавила она.

Сейчас, как отметила министр образования и науки, МОН готовит изменения в закон о высшем образовании, о государственном заказе, в ряд других законодательных актов и бюджетный кодекс. Наработанные предложения будут представлены до конца текущего года.

По материалам УКРИНФОРМ
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