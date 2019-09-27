0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 127 0

В ЕБА предложили налоговые компромиссы на 2020 год

В ЕБА предложили налоговые компромиссы на 2020 год

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) предлагает на 2020 год повысить ставки для железной руды с 8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% от учетной ставки НБУ.

Об этом говорится в комментарии ассоциации относительно возможных налоговых изменений в рамках законопроектов №1210 и №1210-1.

Читайте также: Бизнес-ассоциация спрогнозировала курс на следующий год

В ЕБА подчеркнули, что сейчас, когда идет бюджетный процесс, спешка в введении новых правил может навредить налоговым поступлениям как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе.

“В качестве компромиссного решения, временно на 2020 год, можно рассмотреть вариант повышения ставки для железной руды с 8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% от учетной ставки НБУ, что позволит увеличить поступления в государственный бюджет и не будет иметь катастрофических последствий для бизнеса”, – говорится в заявлении.

При этом ЕБА напомнила об открытости бизнеса к диалогу и поиску компромиссных вариантов.

“Европейская бизнес ассоциация обращается к профильному комитету ВРУ и к ГНС Украины с призывом создать Стратегическую группу по наработке изменений в IX Раздела НКУ и включить в нее представителей бизнес-сообщества с целью разработки качественного налогового законодательства в стране”, – добавили в ассоциации.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.