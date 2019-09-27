В ЕБА предложили налоговые компромиссы на 2020 год

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) предлагает на 2020 год повысить ставки для железной руды с 8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% от учетной ставки НБУ.
Об этом говорится в комментарии ассоциации относительно возможных налоговых изменений в рамках законопроектов №1210 и №1210-1.
Читайте также: Бизнес-ассоциация спрогнозировала курс на следующий год
В ЕБА подчеркнули, что сейчас, когда идет бюджетный процесс, спешка в введении новых правил может навредить налоговым поступлениям как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе.
“В качестве компромиссного решения, временно на 2020 год, можно рассмотреть вариант повышения ставки для железной руды с 8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% от учетной ставки НБУ, что позволит увеличить поступления в государственный бюджет и не будет иметь катастрофических последствий для бизнеса”, – говорится в заявлении.
При этом ЕБА напомнила об открытости бизнеса к диалогу и поиску компромиссных вариантов.
“Европейская бизнес ассоциация обращается к профильному комитету ВРУ и к ГНС Украины с призывом создать Стратегическую группу по наработке изменений в IX Раздела НКУ и включить в нее представителей бизнес-сообщества с целью разработки качественного налогового законодательства в стране”, – добавили в ассоциации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Rozetka готовится остановить бизнес6 ч. назад - 6892 21
В Кабмине взяли курс на создание 1 млн рабочих мест и роста ВВП на 40%4 ч. назад - 1120 14
"Каждая третья гривна": премьер напомнил о рекордных долгах Украины2 ч. назад - 994 5
Через полгода предприниматели смогут проводить РРО через смартфон - налоговая8 ч. назад - 1402 4
Рынок недвижимости: что принесет отмена паевого взноса (инфографика)Вчера, 15:42 - 2520 4
Rozetka готовится остановить бизнес6 ч. назад - 6892 21
За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)Вчера, 19:29 - 2627 3
“Округление” в чеке: Нацбанк объяснил, как это будет работать (инфографика)8 ч. назад - 2257
Что ждать от курса на этой неделе?5 ч. назад - 1668
Межбанк: валютный рынок настроен на укрепление гривны5 ч. назад - 1541
Маск официально представил космический корабль Starship6 ч. назад - 200
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 603
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1247
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1934
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2625