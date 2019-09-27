Tesla запатентовала новые сверхмощные зарядки для электрофур

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Компания Tesla запатентовала новые сверхмощные зарядки Megacharger для сверхбыстрой зарядки электрофур Semi.
Грузовики смогут получать заряда на 640 км всего за полчаса, пишет TeslaRati со ссылкой на слова основателя американского стартапа Илона Маска.
Судя из патентной документации, конструкция Megacharger имеет зарядный разъем с жидкостным охлаждением и потенциально может быть шагом к нагнетателям совершенно нового поколения. Охлаждения жидкостью будут использовать для того, чтобы подключаемый кабель смог выдержать более высокие нагрузки, необходимые для зарядки аккумуляторов Tesla Semi.
В Tesla отмечают, что новый разъем нагнетателя с жидкостным охлаждением не только позволяет более быструю зарядку – он также делает прокладку проводов в зарядном разъеме намного более эффективной. Это означает, что разъемы Supercharger могут в итоге стать меньше и компактнее, несмотря на то, что они способны обеспечить большую производительность.
Первой весточкой инноваций, вероятно, стали кабели с жидкостным охлаждением в Supercharger V3, которые меньше и компактнее, чем те, которые используются в сети V2 Tesla.
Вместе с тем ни Маск, ни компания Tesla пока что не предоставила характеристик Megacharger.
По неподтвержденным данным, новые зарядки для Semi в несколько раз превзойдут возможности зарядных станций Supercharger V2 с мощностью в 120 кВт.
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