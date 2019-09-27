0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 228 0

Uklon начал работать еще в одном городе

Uklon начал работать еще в одном городе

Сервис Uklon начал работать в Мариуполе. Он уже доступен в 13 городах Украины: включая Киев, Одессу, Днепр, Львов, Харьков, Запорожье, Сумы, Чернигов, Белую Церковь, Полтаву, Николаев, Кривой Рог и Винницу.

Об этом сообщает компания в Facebook.

Uklon доступен в 13 городах Украины: включая Киев, Одессу, Днепр, Львов, Харьков, Запорожье, Сумы, Чернигов, Белую Церковь, Полтаву, Николаев, Кривой Рог и Винницу.

Главный офис компании находится в Киеве, региональные представительства компании работают в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Полтаве, Николаеве и Кривом Роге.

h2. Мои Fiнансы:

  • Первый заказ в приложении Uklon был сделан 25 марта 2010 года.
  • Стоимость поездки в машинах сервиса стартует от 20 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.