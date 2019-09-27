Uklon начал работать еще в одном городе

Сервис Uklon начал работать в Мариуполе. Он уже доступен в 13 городах Украины: включая Киев, Одессу, Днепр, Львов, Харьков, Запорожье, Сумы, Чернигов, Белую Церковь, Полтаву, Николаев, Кривой Рог и Винницу.

Об этом сообщает компания в Facebook.

Uklon доступен в 13 городах Украины: включая Киев, Одессу, Днепр, Львов, Харьков, Запорожье, Сумы, Чернигов, Белую Церковь, Полтаву, Николаев, Кривой Рог и Винницу.

Главный офис компании находится в Киеве, региональные представительства компании работают в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Полтаве, Николаеве и Кривом Роге.

h2. Мои Fiнансы:

Первый заказ в приложении Uklon был сделан 25 марта 2010 года.