"Укртранснафта" и "Укртатнафта" обсуждают подписание договора по условиям транспортировки ship-or-pay

АО «Укртранснафта» поддерживает предложение ПАО «Укртатнафта» учитывать при расчете тарифа на внутреннюю транспортировку нефти плановые показатели транспортируемых объемов. В частности, это позволит снизить прирост тарифа на транспортировку нефти с Кременчугского НПЗ по сравнению с его проектным размером.

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Сейчас стороны ведут переговоры о заключении нового договора, который предусматривает увеличение объемов транспортировки до Кременчугского НПЗ до 1,2 млн тонн нефти в годовом измерении и будет включать норму ship-or-pay с 1 октября 2019 года.

Учитывая, что установленный тариф на транспортировку нефти по трубопроводам “Укртранснафты” опирается на фактический объем прокачки (850 тыс. тонн в год) и с целью установления сбалансированных тарифов – стороны уже обратились в НКРЭКУ с предложением о корректировке тарифа с учетом плановых показателей прокачки нефти на НПЗ. Чем больше объем будет гарантировать заказчик услуг по транспортировке, тем меньше будет рост тарифа.

Подписание нового соглашения между “Укртранснафтой” и “Укртатнафтой” позволит гарантировать постепенный выход сегмента транспортировки нефти к украинским потребителям по экономически обоснованным тарифам, что обеспечит компании компенсацию всех расходов и достижение необходимой рентабельности. Вместе с тем документ определит приемлемую для завода стоимость услуг и позволит ему нарастить переработку и выпуск отечественных нефтепродуктов.