Что ждать от курса на этой неделе?

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За неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,4%. Гривна продолжает укрепляться, однако недельные темпы этого укрепления постепенно замедляются.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,43 грн до 24,08 грн (-1,4%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,30/24,32 до 24,16/24,19 (-0,6%/-0,5%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,19/24,46 до 24,01/24,29 (-0,8%/-0,7%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,1% до 1,2% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.
По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, доллар подорожает уже к концу текущего года и продолжит расти до 2022 года. В агентстве прогнозируют рост стоимости доллара к концу 2019 года до 27 грн. Согласно прогнозам S&P к концу 2020 года доллар будет стоить 27,5 грн, к концу 2021 года – 28 грн, а к концу 2021 года – 28,5 грн. Однако рост курса доллара за оставшиеся до конца года три месяца на 11,5% без существенного форс-мажора мы считаем излишне пессимистичным сценарием.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренного снижения доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,0 грн, а наличный доллар в банках — около 23,8/24,1 грн”, – прогнозирует эксперт.
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