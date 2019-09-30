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Fortune назвал десятку самых быстрорастущих компаний мира

Fortune назвал десятку самых быстрорастущих компаний мира

Самой быстрорастущей компанией 2019-го года признан китайский владелец социальной сети Momo.

Об этом сообщает журнал Fortune, который проводил исследования.

По его информации, выручка Momo за последние четыре квартала составила $2,142 млрд, чистый доход – $340 млн, а рыночная стоимость по состоянию на 28 июня 2019 года составила $7,423 млрд.

Второе и третье места разделили между собой американский земельный фонд Texas Pacific Land Trust и американская корпорация по производству полупроводниковой продукции Micron Technology.

Первая десятка победителей выглядит следующим образом:

1. Momo.
2. Texas Pacific Land Trust.
3. Micron Technology.
4. Corcept Therapeutics.
5. Netflix.
6. Paycom Software.
7. Nvidia.
8. Nexstar Media Group.
9. Triton International.
10. SS&C Technologies Holdings.

А вот известный гигант Amazon.com занял одиннадцатое место, хотя остальных участников этого списка он превосходит по размеру рыночной стоимости. Согласно исследованию журнала, она составила свыше $932 млрд.

Если смотреть по странам, то все ТОП-100 самых быстрорастущих компаний расположились только в следующих семи странах:

1. США.
2. Бермудские острова.
3. Канада.
4. Китай.
5. Израиль.
6. Россия.
7. Великобритания.

По материалам УБР
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