Fortune назвал десятку самых быстрорастущих компаний мира

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Самой быстрорастущей компанией 2019-го года признан китайский владелец социальной сети Momo.
Об этом сообщает журнал Fortune, который проводил исследования.
По его информации, выручка Momo за последние четыре квартала составила $2,142 млрд, чистый доход – $340 млн, а рыночная стоимость по состоянию на 28 июня 2019 года составила $7,423 млрд.
Второе и третье места разделили между собой американский земельный фонд Texas Pacific Land Trust и американская корпорация по производству полупроводниковой продукции Micron Technology.
Первая десятка победителей выглядит следующим образом:
1. Momo.
2. Texas Pacific Land Trust.
3. Micron Technology.
4. Corcept Therapeutics.
5. Netflix.
6. Paycom Software.
7. Nvidia.
8. Nexstar Media Group.
9. Triton International.
10. SS&C Technologies Holdings.
А вот известный гигант Amazon.com занял одиннадцатое место, хотя остальных участников этого списка он превосходит по размеру рыночной стоимости. Согласно исследованию журнала, она составила свыше $932 млрд.
Если смотреть по странам, то все ТОП-100 самых быстрорастущих компаний расположились только в следующих семи странах:
1. США.
2. Бермудские острова.
3. Канада.
4. Китай.
5. Израиль.
6. Россия.
7. Великобритания.
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