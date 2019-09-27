Гончарук назвал сроки подписания новой программы с МВФ

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Украина рассчитывает на подписание новой трехлетней программы сотрудничества с Международным валютным фондом в декабре.
Об этом заявил в своем видеоблоге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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“Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину для того, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это – начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев, до того момента как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа”, – отметил Гончарук.
По его словам, до этого момента еще должно быть несколько этапов.
“Через пару недель наши коллеги, несколько министров ключевых, поедут в США, в офис МВФ, для того, чтобы продолжить переговоры. Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы”, – отметил премьер.
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