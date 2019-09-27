0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

Гончарук назвал сроки подписания новой программы с МВФ

Гончарук назвал сроки подписания новой программы с МВФ

Украина рассчитывает на подписание новой трехлетней программы сотрудничества с Международным валютным фондом в декабре.

Об этом заявил в своем видеоблоге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Читайте также: Судреформа, борьба с коррупцией и деолигархизация: в МВФ назвали требования к Украине

“Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину для того, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это – начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев, до того момента как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа”, – отметил Гончарук.

По его словам, до этого момента еще должно быть несколько этапов.

“Через пару недель наши коллеги, несколько министров ключевых, поедут в США, в офис МВФ, для того, чтобы продолжить переговоры. Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы”, – отметил премьер.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.