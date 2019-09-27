Крупнейшим банкам устроят проверки

Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит проверки по всем крупным банкам.

“Это первый фронт работ по возвращению активов. Второй фронт – это судебная работа на основе так называемой недостачи активов для удовлетворения кредиторских требований. Здесь речь уже будет идти о гражданских исках к менеджменту банков, который допустил недостачу активов в финучреждении. Но и уголовные, и гражданские дела – процессы параллельные, но с одной целью – вернуть украденные деньги”, – заявила заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

В нынешнем юридически-правовом поле уголовные эпизоды доказать будет проще, отметила она.

“Там речь идет о конкретных лицах, конкретных операциях и схемах, четко понятно, кто виноват, и понятен нанесенный ущерб, – сказала она. – Меня это направление вдохновляет. И, конечно, только украинской юрисдикцией мы не ограничимся, так как в истории практически всех крупных банков речь идет и об уходе денег в иностранные юрисдикции”, – отметила директор-распорядитель ФГВФЛ.

За 7 месяцев 2019 года платежеспособные банки Украины получили 36,7 миллиарда гривен чистой прибыли – в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.