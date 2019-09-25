В Украине со следующего месяца заработают новые правила строительства гостиниц

1 октября 2019 года в действие вступают новые изменения в государственные строительные нормы по проектированию зданий гостиниц. Они являются обязательными к выполнению проектировщиками во время нового строительства и реконструкции этих объектов.

Об этом сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе в Facebook.

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“В них введены современные решения и технологии, чтобы украинские отели проектировались безопасными и комфортными для людей. Прописано все – от необходимых норм пожарной безопасности и защиты от взлома до обязательной сортировки мусора”, – написал Парцхаладзе.

В частности, будут действовать такие изменения:

- усилена обязательная пожарная безопасность гостиниц – введена возможность использования эффективных систем пожаротушения тонкораспыленной водой и современных систем раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций;

- прописаны обязательные требования устраивать современные системы раздельной сортировки мусора;

- убраны устаревшие нормы, которые предусматривали обязательное устройство телефонов-автоматов, абонентских ящиков, театральных и железнодорожных касс, парикмахерских, торговых киосков, медпунктов и пр. в зданиях гостиниц;

- прописана рекомендация устраивать вход в гостиничные номера только по бесконтактным картам, а в номерах трехзвездочных отелей и выше – дополнительно оборудовать системы охранной сигнализации;

- нормировали и рекомендовали предусматривать доступ к интернету в каждом гостиничном номере.