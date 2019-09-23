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Украинцы получат личный кабинет жителя

Украинцы получат личный кабинет жителя

С созданием бренда цифрового общества каждый украинец будет иметь личный кабинет жителя и сможет отслеживать все данные, имеющиеся о нем у государства.

Об этом сегодня на International IT Forum сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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“С разработкой бренда цифрового общества появится кабинет жителя Украины. У вас будет полная информация и данные, имеющиеся о вас у государства. Самое главное – вы будете получать уведомления когда кто-то, кто имеет право из государственных организаций, просматривает ваши персональные данные. Вы будете владеть данными так, как не владели никогда”, – сказал Федоров.

Напомним, Министерство цифровой трансформации вскоре планирует запустить пилотный проект для использования водительского удостоверения в электронном режиме.

По материалам УНН
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