0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

Украинские предприятия начнут отчитываться в новом электронном формате XBRL

Украинские предприятия начнут отчитываться в новом электронном формате XBRL

Проект USAID «Трансформация финансового сектора» передал Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку современный программный комплекс VIZOR Software стоимостью в полмиллиона долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Читайте также: НКЦБФР намерена запустить полноценную энергетическую биржу

Комплекс будет использоваться предприятиями для подачи финансовой отчетности, а финансовыми регуляторами – для более эффективного надзора за рынками.

Проект USAID «Трансформация финансового сектора в Украине» официально передал Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) программный комплекс, необходимый для функционирования Системы финансовой отчетности (СФО).

СФО будет выступать «единым окном» для подачи финансовой отчетности предприятиями, представляющими общественный интерес согласно Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Этот закон относит к категории предприятий, представляющих общественный интерес, около 5000 украинских компаний, которые начиная с 2020 года обязаны составлять финансовую отчетность и подавать ее регуляторам в едином электронном формате іXBRL.

XBRL является широко распространенным в мире международным стандартом представления в электронном виде деловой информации, в частности финансовой отчетности по МСФО. Стандарт XBRL обеспечивает обработку больших объемов качественных и количественных показателей и используется многими финансовыми регуляторами в мире для качественного надзора за финансовыми рынками.

Закупка программного комплекса для функционирования СФО осуществлена ​​Проектом USAID «Трансформация финансового сектора в Украине». Его стоимость составила 524 759 долларов США.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НКЦБФР
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.