Украинские предприятия начнут отчитываться в новом электронном формате XBRL

Проект USAID «Трансформация финансового сектора» передал Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку современный программный комплекс VIZOR Software стоимостью в полмиллиона долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

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Комплекс будет использоваться предприятиями для подачи финансовой отчетности, а финансовыми регуляторами – для более эффективного надзора за рынками.

Проект USAID «Трансформация финансового сектора в Украине» официально передал Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) программный комплекс, необходимый для функционирования Системы финансовой отчетности (СФО).

СФО будет выступать «единым окном» для подачи финансовой отчетности предприятиями, представляющими общественный интерес согласно Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Этот закон относит к категории предприятий, представляющих общественный интерес, около 5000 украинских компаний, которые начиная с 2020 года обязаны составлять финансовую отчетность и подавать ее регуляторам в едином электронном формате іXBRL.

XBRL является широко распространенным в мире международным стандартом представления в электронном виде деловой информации, в частности финансовой отчетности по МСФО. Стандарт XBRL обеспечивает обработку больших объемов качественных и количественных показателей и используется многими финансовыми регуляторами в мире для качественного надзора за финансовыми рынками.

Закупка программного комплекса для функционирования СФО осуществлена ​​Проектом USAID «Трансформация финансового сектора в Украине». Его стоимость составила 524 759 долларов США.