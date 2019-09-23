Межбанк: просядет ли курс ниже 24 гривен

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В пятницу на валютном рынке опять не будет скучно, хотя объемы операций несколько снизятся из-за эффекта окончания недели. Почему ситуация останется достаточно сложной:
1) Завершение отчетного периода у компаний. Понедельник – последний день месяца и квартала и большинство крупных клиентов не оставляет свои операции на последний рабочий день, действуя по принципу – “мало ли что”. Поэтому они сегодня будут закрывать основные объемы своих сделок по месяцу, что добавит ситуативных перекосов спроса и предложения в моменты их выхода на торги. Активны будут как экспортеры, так и импортеры;
2) Нерезиденты продолжат работать активно с ОВГЗ на вторичном рынке и готовиться к новому аукциону в следующий вторник. Это, конечно, не те объемы, как в день аукциона или в день расчетов по нему (вторник и среда), но тем не менее – это также добавит интриги в те моменты, когда крупные иностранцы будут проводить свои сделки с облигациями и им понадобится опять гривна;
3) Бизнес продолжает получать возмещения НДС (хотя уже ранее и зашли основные суммы по этим операциям в объемах до 7,8 млрд гривен). Но и сегодня – на фоне приближения конца отчетного периода Госказначейство тоже экспортеров не обидит. Это уменьшит их заинтересованность в продаже валюты и сработает против гривны;
4) Поведение наличного курса и настроения этого сегмента рынка. Тут все остается на вчерашнем уровне. Владельцы обменников не играют «на повышение» и работают “с оборота”. Стабильность наличного рынка работает в пользу укрепления позиций нацвалюты, так как население не проводит ажиотажной скупки валюты. Правда , задешево валюту сдавать тоже не спешит и поэтому обменники вынуждены очень внимательно следить за конкурентами, чтобы держать свои котировки интересными для граждан, сдающих валюту.
В целом, настроения валютного рынка пока больше позитивны по перспективам гривны. Никто не суетиться с покупкой валюты, что также психологически работает в пользу ее дальнейшего укрепления.
Мы ожидаетм на сегодня объем операций на межбанке в пределах до 220 млн долларов при заключении до 490 сделок и коридоре по американской валюте 24,00-24,20 гривен. Ниже 24 гривен курс не просядет, так как при появлении ситуативного излишка доллара мы снова увидим НБУ с выкупом валюты на межбанке через Matching, что и поддержит доллар на торгах.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,09 / 24,12
евро – 26,41 / 26,45
российский рубль – 0,3745 / 0,3754
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