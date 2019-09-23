Завершена ликвидация еще одного банка

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию банка “Старокиевский” (Киев).
Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
В соответствии со ст. 53 закона “О системе гарантирования вкладов физических лиц” 25 сентября в Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения публичного акционерного общества банка “Старокиевский” как юридического лица, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.
Таким образом, выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам банка завершены, а полномочия Фонда гарантирования вкладов как ликвидатора прекращены. 17 сентября 2014 Национальный банк решил ликвидировать банк “Старокиевский”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителей предупредили о штрафах за самостоятельно установленный ксенонВчера, 21:00 - 7600 9
Зеленский призвал Uber увеличить инвестиции в УкраинуПозавчера, 12:33 - 825 7
Как в Украине за полгода изменилась цена на газ для населения (инфографика)Вчера, 17:00 - 1890 4
Китайский чиновник установил мировой рекорд по коррупцииОколо часа назад - 1094 3
"Укравтодор" показал прогресс в строительстве бетонной дороги в Николаевской области (фото)Вчера, 21:28 - 2007 3
Водителей предупредили о штрафах за самостоятельно установленный ксенонВчера, 21:00 - 7600 9
В октябре ВРУ должна принять закон об уменьшении трудовых штрафов - ТретьяковаВчера, 15:46 - 4164
Кто и какие налоги должен уплатить при купле-продаже недвижимостиВчера, 14:03 - 2819
Межбанк: попытка повысить курс провалиласьВчера, 18:15 - 2328
Иностранцы выкупили почти рекордный объем украинских облигацийВчера, 14:43 - 2072 2
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов2 ч. назад - 63
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)Позавчера, 15:10 - 752
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1538
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2512
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1326