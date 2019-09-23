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Завершена ликвидация еще одного банка

Завершена ликвидация еще одного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию банка “Старокиевский” (Киев).

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

В соответствии со ст. 53 закона “О системе гарантирования вкладов физических лиц” 25 сентября в Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения публичного акционерного общества банка “Старокиевский” как юридического лица, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Таким образом, выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам банка завершены, а полномочия Фонда гарантирования вкладов как ликвидатора прекращены. 17 сентября 2014 Национальный банк решил ликвидировать банк “Старокиевский”.

По материалам Фондовый Мир
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