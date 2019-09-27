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Apple будет оповещать о подлинности экрана или запчастей в телефоне

Apple будет оповещать о подлинности экрана или запчастей в телефоне

Корпорация Apple разработала встроенный механизм, который отличает оригинальные запчасти от поддельных.

Об этом сообщает Engadget.

Так, в случае установки поддельного компонента смартфон выведет на экран соответствующее уведомление с предупреждением.

В компании отметили, что программа уведомления будет работать только для iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Дисплеи Apple спроектированы так, чтобы точно соответствовать устройству, отметили в техподдержке компании. Кроме того, при неправильном ремонте, в смартфоне могут остаться незакрепленные детали, которые повредят аккумулятор.

“Только специалисты, прошедшие обучение по обслуживанию Apple и использующие оригинальные запчасти, и инструменты Apple, должны заменять дисплеи iPhone”, — указано на официальной странице компании.

По материалам Комментарии
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