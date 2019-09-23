«Проминвестбанк» пытается остановить продажу своих акций через суд

«Проминвестбанк» инициировал уголовное дело, чтобы остановить принудительную продажу 99,77% своих акций на бирже.

Об этом говорится в материалах дела, опубликованного в Едином реестре судебных дел.

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В Шевченковский районный суд 16 сентября текущего года поступило ходатайство адвоката «Проминвестбанка» о наложении ареста на акции банка в уголовном производстве, которое было внесено в Единый реестр досудебных расследований 17 августа 2019 года по признакам совершения уголовного преступления по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

«В результате завладения неустановленными лицами имуществом ПАО «Проминвестбанк», которое заключается в полном несоблюдении порядка реализации акций банка, стоимость имущества в виде акций занижена более чем на 49,6 млрд грн», – говорится в материалах суда.

Однако следственный судья Шевченковского райсуда Киева отказал в ходатайстве арестовать акции «Проминвестбанка», аргументировав это отсутствием оснований.

«В уголовном производстве гражданский иск не заявлен и ни одному лицу о подозрении не объявлено, поэтому отсутствуют основания для наложения ареста на имущество такого лица с целью обеспечения гражданского иска в уголовном производстве», – говорится в постановлении суда.

Напомним: Хозяйственный суд Киева оставил «без движения» исковое заявление ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») к АО «Фондовая биржа ПФТС» «о признании противоправным и прекращении проведения аукциона».