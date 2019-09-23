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«Укрэнерго» инвестирует в развитие сетей в 2020 году 6,6 млрд грн

«Укрэнерго» инвестирует в развитие сетей в 2020 году 6,6 млрд грн

НЭК «Укрэнерго» представила на общественных обсуждениях проект инвестиционной программы на 2020 год. Компания планирует удвоить объем капитальных инвестиций – до почти 6,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Из них в реконструкцию сетей предусмотрено инвестировать более 5 млрд грн, в новое строительство – 1,6 млрд грн.

Инвестиционная политика Укрэнерго предусматривает, что строительство крупных объектов производится преимущественно за счет кредитных средств. Так, в 2020 году доля инвестиций за счет кредитных средств международных финансовых институтов составит 5,1 млрд грн, а за счет прибыли, амортизации и других источников – около 1,5 млрд грн.

«Укрэнерго планирует больше использовать для инвестиций кредитные средства, ибо такая стратегия не требует резкого увеличения тарифов для финансирования строительства или ремонта. Соответственно, потребители не будут страдать от резкого роста тарифа компании, так как выплата кредитов растягивается на многие годы», – сказал первый заместитель председателя правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Вместе с тем у Укрэнерго имеется крупный кредитный портфель и компания сотрудничает с крупными международными финансовыми учреждениями, такими, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и др. Они имеют возможность предоставлять крупные займы на длительный период под низкий процент.

По материалам Finance.UA
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