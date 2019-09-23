Патрульная полиция инициирует ужесточение правил пассажирских перевозок

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В патрульной полиции намерены инициировать ряд нововведений из-за увеличения количества смертельных ДТП с участием пассажирского транспорта.
Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Среди нововведений, которые хотят внедрить:
Белошицкий рассказал, что уже разрабатывается проект постановления Кабмина, которым оптимизируют процедуру выдачи разрешения для большегрузов на участие в дорожном движении в случае превышения весовых параметров.
Также документ должен урегулировать систему оплаты и получения согласования маршрутов. Все это планируют перевести в электронный вид.
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