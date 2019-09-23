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Патрульная полиция инициирует ужесточение правил пассажирских перевозок

Патрульная полиция инициирует ужесточение правил пассажирских перевозок

В патрульной полиции намерены инициировать ряд нововведений из-за увеличения количества смертельных ДТП с участием пассажирского транспорта.

Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Среди нововведений, которые хотят внедрить:

  • увеличение штрафов за плохое техническое состояние транспорта для перевозчиков,
  • начать штрафовать могут и чиновников, ответственных за техсостояние, оборудование и эксплуатацию транспорта. Для этого планируют рассмотреть вопрос внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
  • запретить перевозчикам использовать переоборудованный под пассажирский транспорт, который изначально сделан как грузовой. Междугородний транспорт могут оборудовать ремнями безопасности для пассажиров, а в случае нарушения этой нормы также планируют привлекать к административной ответственности.

Белошицкий рассказал, что уже разрабатывается проект постановления Кабмина, которым оптимизируют процедуру выдачи разрешения для большегрузов на участие в дорожном движении в случае превышения весовых параметров.

Также документ должен урегулировать систему оплаты и получения согласования маршрутов. Все это планируют перевести в электронный вид.

По материалам Finance.UA
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