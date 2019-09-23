Патрульная полиция инициирует ужесточение правил пассажирских перевозок

В патрульной полиции намерены инициировать ряд нововведений из-за увеличения количества смертельных ДТП с участием пассажирского транспорта.

Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Среди нововведений, которые хотят внедрить:

увеличение штрафов за плохое техническое состояние транспорта для перевозчиков,

начать штрафовать могут и чиновников, ответственных за техсостояние, оборудование и эксплуатацию транспорта. Для этого планируют рассмотреть вопрос внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

запретить перевозчикам использовать переоборудованный под пассажирский транспорт, который изначально сделан как грузовой. Междугородний транспорт могут оборудовать ремнями безопасности для пассажиров, а в случае нарушения этой нормы также планируют привлекать к административной ответственности.

Белошицкий рассказал, что уже разрабатывается проект постановления Кабмина, которым оптимизируют процедуру выдачи разрешения для большегрузов на участие в дорожном движении в случае превышения весовых параметров.

Также документ должен урегулировать систему оплаты и получения согласования маршрутов. Все это планируют перевести в электронный вид.