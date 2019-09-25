Huawei проектирует гибкий смартфон с перьевым управлением (фото)

Не исключено, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei в скором времени анонсирует смартфон с гибким экраном и поддержкой перьевого управления.

Информация о новинке, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).



Фото: LetsGoDigital

Как можно видеть на изображениях, аппарат получит большой гибкий дисплей, опоясывающий корпус. Раскрыв устройство, пользователи смогут получить в своё распоряжение мини-планшет.

В специальном утолщении в одной из боковых частей корпуса будет прятаться электронное перо. С его помощью пользователи смогут создавать рукописные заметки, делать наброски и пр.

Иллюстрации также говорят о наличии у смартфона многомодульной камеры с вертикальным расположением оптических элементов.

О сроках анонса новинки ничего не сообщается. Возможно, Huawei представит устройство в начале следующего года.



Фото: LetsGoDigital