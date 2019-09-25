Huawei проектирует гибкий смартфон с перьевым управлением (фото)

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Не исключено, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei в скором времени анонсирует смартфон с гибким экраном и поддержкой перьевого управления.
Информация о новинке, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).
Фото: LetsGoDigital
Как можно видеть на изображениях, аппарат получит большой гибкий дисплей, опоясывающий корпус. Раскрыв устройство, пользователи смогут получить в своё распоряжение мини-планшет.
В специальном утолщении в одной из боковых частей корпуса будет прятаться электронное перо. С его помощью пользователи смогут создавать рукописные заметки, делать наброски и пр.
Иллюстрации также говорят о наличии у смартфона многомодульной камеры с вертикальным расположением оптических элементов.
О сроках анонса новинки ничего не сообщается. Возможно, Huawei представит устройство в начале следующего года.
Фото: LetsGoDigital
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