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Huawei проектирует гибкий смартфон с перьевым управлением (фото)

Huawei проектирует гибкий смартфон с перьевым управлением (фото)

Не исключено, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei в скором времени анонсирует смартфон с гибким экраном и поддержкой перьевого управления.

Информация о новинке, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).


Фото: LetsGoDigital

Как можно видеть на изображениях, аппарат получит большой гибкий дисплей, опоясывающий корпус. Раскрыв устройство, пользователи смогут получить в своё распоряжение мини-планшет.

В специальном утолщении в одной из боковых частей корпуса будет прятаться электронное перо. С его помощью пользователи смогут создавать рукописные заметки, делать наброски и пр.

Иллюстрации также говорят о наличии у смартфона многомодульной камеры с вертикальным расположением оптических элементов.

О сроках анонса новинки ничего не сообщается. Возможно, Huawei представит устройство в начале следующего года.


Фото: LetsGoDigital

По материалам 3dnews.ru
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