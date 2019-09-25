Ryanair будет летать из Одессы в аэропорт Берлин-Шенефельд

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Ryanair с началом летней навигации полетов 2020 года в конце марта сменит аэропорт для рейса Одесса-Берлин.
Согласно анонсированному ранее расписанию и информации в системе бронирования лоу-коста, прямые рейсы Одесса-Берлин начнутся с 28 октября 2019 года и будут выполняться в берлинский аэропорт Тегель два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Последний рейс по этому маршруту состоится 27 марта 2020 года.
С 30 марта 2020 года Ryanair начнет летать из Одессы в берлинский аэропорт Шенефельд с той же частотой и по тем же дням, что и в Тегель.
Аэропорт Тегель расположен ближе к центру немецкой столицы и находится в транспортной зоне B, что позволяет пассажирам покупать более дешевые билеты на общественный транспорт, в то время как Шенефельд отнесен к транспортной зоне C с более дорогими билетами.
Однако из Тегеля курсируют только городские автобусы, тогда как из Шенефельда можно добраться в город как автобусами, так и электричкой S-Bahn.
Помимо Ryanair линию Одесса-Берлин будет обслуживать другой лоу-кост — Wizz Air. Авиакомпания начнет полеты в аэропорт Шенефельд 2 ноября. Она будет осуществлять рейсы два раза в неделю по вторникам и субботам.
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