Банк будет самостоятельно снимать со счетов субсидиантов задолженность по коммуналке

На Ровенщине в городском управлении соцзащиты сообщили, что семьям, которые получали субсидию в предыдущем отопительном сезоне наличными и у них отсутствует задолженность за коммунальные услуги, субсидию снова назначат в денежной наличной форме. Семьям, которые задолжали, “Ощадбанк” самостоятельно со счетов субсидиантов будет переводить средства поставщикам комуслуг.

Об этом сообщают региональные СМИ.

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Большинство получателей субсидий автоматически проведут перерасчет на новый отопительный сезон, учитывая доходы, полученные членами семьи за первое полугодие этого года. Однако новые заявления и декларации нужно подать семьям, где есть лица, достигшие 18-летнего возраста и за первые шесть месяцев этого года вообще не имевшие доходов или получали меньше минимальной зарплаты, а также не имели уплаченного ЕСВ хотя бы за 3 месяца.

Необходимо подавать заявление также семьям, в составе которых переселенцы, домохозяйствам, в которых количество фактически проживающих лиц меньше, чем количество зарегистрированных, а еще семьям, которые арендуют жилье.

“Ощадбанк” будет сообщать о расчетах за коммунальные услуги через смс-сообщения, поэтому льготников просят сообщить органам соцзащиты по их месту жительства номер своего мобильного телефона.

Если льготник хочет получать льготы “живыми деньгами”, ему нужно открыть счет в “Ощадбанке” и лично обратиться в орган соцзащиты до 15 октября, чтобы льготу наличными получать с начала отопительного сезона.