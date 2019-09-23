Межбанк: попытка повысить курс провалилась

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Четверг на валютном рынке прошел более спокойно по сравнению с вчерашними курсовыми ралли, но тоже с элементами интриги.
В самом начале сессии курс частично “разогрели” за счет низких сумм сделок на фоне очень сдержанных объемов продаж валюты.
Это неудивительно, так как вчерашний скачок котировок дал надежду владельцам валюты на возможный рост курса.
С утренних 24,15/24,19 гривен за курс доллара к 11 часам вырос до 24,20/24,23 гривен и это оказалось пиковым значением котировок по дню.
Покупатели не поддались на уловки продавцов и спекулянтов и стали в глухую оборону по ценам покупки. Помаявшись с валютой – продавцы поняли, что большего с рынка не выжать, и стали постепенно выходить с основными суммами валюты.
К 12:00 спрос и предложение выравнялись на компромиссном уровне в 24,17/24,20 гривен, а справочный курс НБУ зафиксировали на отметке 24,1989 гривен за доллар. В этих пределах прошли основные сделки по дню, а к обеду котировки просели до 24,14/24,17.
После 14 часов курс на единичных сделках начал снижаться, а покупателей становилось все меньше.
В 14:00 доллар еще находился в пределах уровня 24,135/24,165 гривен, но уже к 16:00 просел до 24,125/24,155 гривен. А завершилась сессия уровнем 24,09/24,12.
Попытка продавцов и спекулянтов закрепить вчерашний успех и на “страхах” покупателей и вздернуть курс повыше – провалилась.
Главные события 26 сентября на межбанке:
1) Снижение доллара с утренних 24,15/24,19 гривен до 24,09/24,12 к концу сессии с изначальными попытками отдельных игроков и спекулянтов сыграть “на повышение”;
2) Нацбанк не выходил на рынок в публичном формате;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,1989 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 27 сентября установлен на уровне 24,1869.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,13 / 24,16
евро – 26,38 / 26,40
российский рубль – 0,3756 / 0,3763
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0943 / 1,0944
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