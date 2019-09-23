Банк ПУМБ в программе «Бонус к депозиту» увеличил ставку по депозитам

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Банк ПУМБ в программе «Бонус к депозиту» увеличил ставку для вкладов “Доходный” и “Накопительный” на 12 месяцев независимо от суммы.
Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua:
Условия банка:
В программе не участвуют депозиты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бюджет недополучил 60 млрд грн из-за укрепления гривныВчера, 17:09 - 3016 9
Экономист прогнозирует, когда и на сколько подорожает долларВчера, 19:44 - 6855 5
Кабмин утвердил проект закона о рынке землиВчера, 15:03 - 1326 4
ПриватБанк запустил бесконтактное кредитование с помощью смартфонов3 ч. назад - 760 3
Иностранцы выкупили почти рекордный объем украинских облигаций5 ч. назад - 1311 2
Экономист прогнозирует, когда и на сколько подорожает долларВчера, 19:44 - 6855 5
Межбанк: доллар "взлетел"Вчера, 19:40 - 6271 1
Обязателен ли специальный знак автогражданки на ветровом стеклеВчера, 21:03 - 4513
Физлиц-предпринимателей планируют освободить от двойного ЕСВ9 ч. назад - 3809 1
Госэнергоэффективности обнародовало тарифы на тепло, произведенное с использованием газаВчера, 19:03 - 3476
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)Вчера, 15:10 - 501
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1428
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2466
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1299
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1919