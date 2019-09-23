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Банк ПУМБ в программе «Бонус к депозиту» увеличил ставку по депозитам

Банк ПУМБ в программе «Бонус к депозиту» увеличил ставку по депозитам

Банк ПУМБ в программе «Бонус к депозиту» увеличил ставку для вкладов “Доходный” и “Накопительный” на 12 месяцев независимо от суммы.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua:

  • 6 мес. – от 16,90%*,+0,7% годовых от вклада,
  • 9 мес. – от 16,90%*, +0,6% годовых от вклада,
  • 12 мес.- от 17,50%*, +0,4% от вклада,
  • 18 мес. – от 16,90%*, +0,4% от вклада.

Условия банка:

  • Срок вклада: 6 мес – 18 мес.
  • Минимальная сумма вклада: 30 000 грн.
  • Оформляется через отделения банка и через ПУМБ онлайн.
  • Выплата процентов ежемесячно, в конце срока.
  • Без возможности досрочного расторжения и без возможности пополнения.
  • Указана ставка по депозиту Доходный с учетом Программы лояльности ПУМБ на сумму до 299 999,99 грн. В случае размещения депозита на большую сумму — ставка дополнительно увеличивается до +0,6% годовых (в зависимости от фактической суммы депозита).
  • Участвуют все депозиты, размещенные вкладчиками, у которых на момент подачи заявки на сайт не было действующих вкладов на протяжении минимум 30 дней (т.е. действующие вкладчики/ переоформленцы не участвуют).

В программе не участвуют депозиты:

  • Менее 30 000 гривен,
  • Срок менее 6 месяцев,
  • Открытые до подачи заявки,
  • При указании недостоверных данных,
  • Клиентов, у которых есть действующий вклад и/или предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки.

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По материалам Finance.UA
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