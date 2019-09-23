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Экс-директора Укркосмоса обвинили в растрате $8 млн госсредств

Экс-директора Укркосмоса обвинили в растрате $8 млн госсредств

Расследование факта нанесения $8,245 млн убытков госпредприятию «Укркосмос» закончено. Сегодня, 26 сентября, обвинительный акт в отношении двух лиц направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения дела по существу.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В совершении преступления обвиняют бывшего директора ГП «Укркосмос» Сергея Капштыка и его бывшего внештатного советника Михаила Гриншпона. Экс-главе предприятия грозит до восьми лет лишения свободы, а его советнику — до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Как установило следствие, указанные лица в течение 2011-2017 годов организовали схему, по которой вывели за границу и легализовали $8,245 млн из кредита в размере $292,4 млн, предоставленного Канадским экспортным агентством под гарантии правительства Украины для изготовления и запуска первого украинского геостационарного телекоммуникационного спутника.

В НАБУ уточнили, что из-за действий обвиняемых был сорван запуск спутника «Лыбидь» как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины. В то же время, правительство вынуждено было платить по кредиту, предоставленному госпредприятию. На данный момент эти расходы правительства составляют около 6 млрд гривен.

По материалам УБР
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