Налоговой милиции продлили полномочия

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Кабинет министров Украины в среду, 25 сентября, временно продлил полномочия налоговой милиции в Государственной фискальной службе.
Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.
Такое решение было принято по представлению Министерства финансов и на время до создания нового Бюро финансовых расследований.
По словам Маркаровой, решение временное и является правильным, потому что Бюро финрасследований после принятия Верховной Радой будет создаваться как новый орган и все сотрудники будут набираться на конкурсной основе.
“Поэтому нет никакого смысла сейчас переводить в рамках реорганизации часть налоговой милиции в новую ГНС без конкурсов, чтобы через четыре месяца опять переводить или увольнять”, – написала Маркарова.
Она также отметила, что в это время налоговая милиция продолжит выполнять свою работу вместе с другими правоохранительными органам и таможней.
“Не будут потеряны текущие дела по конвертационным центрам, нелегальным операциям с подакцизными товарами и совместным операциям”, – добавила министр.
Кроме того, Маркарова подчеркнула, что “радость некоторых из-за четырехмесячной безнаказанности была несколько преждевременной”.
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