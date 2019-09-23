Налоговой милиции продлили полномочия

Кабинет министров Украины в среду, 25 сентября, временно продлил полномочия налоговой милиции в Государственной фискальной службе.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

Такое решение было принято по представлению Министерства финансов и на время до создания нового Бюро финансовых расследований.

По словам Маркаровой, решение временное и является правильным, потому что Бюро финрасследований после принятия Верховной Радой будет создаваться как новый орган и все сотрудники будут набираться на конкурсной основе.

“Поэтому нет никакого смысла сейчас переводить в рамках реорганизации часть налоговой милиции в новую ГНС без конкурсов, чтобы через четыре месяца опять переводить или увольнять”, – написала Маркарова.

Она также отметила, что в это время налоговая милиция продолжит выполнять свою работу вместе с другими правоохранительными органам и таможней.

“Не будут потеряны текущие дела по конвертационным центрам, нелегальным операциям с подакцизными товарами и совместным операциям”, – добавила министр.

Кроме того, Маркарова подчеркнула, что “радость некоторых из-за четырехмесячной безнаказанности была несколько преждевременной”.