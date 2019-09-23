В Британии создают самолет для сверхзвуковых полетов

Космическое агентство Великобритании вместе с Австралийским космическим агентством начало работать над проектом гиперзвукового «космического самолета».

Об этом сообщает CNN.

В итоге агентства планируют создать самолет, который к 2030 году сократит перелет между Лондоном и Сиднеем на 80% до четырех часов.

Как сообщил глава Космического агентства Великобритании Грэм Тернок, летать гиперзвуковой самолет будет на ракетном двигателе Synergetic Air-Breathing Rocket Engine (SABRE), который создала компания Reaction Engines. На разработку двигателя она получила более 100 миллионов фунтов стерлингов.

«Когда мы осуществим запуск ракетного двигателя SABRE, это может позволить нам добраться до Австралии, возможно, всего за 4 час», – сказал Грэм Тернок.

Он выразил уверенность, что новая технология сможет обеспечить беспрецедентную скорость полета.

Двигатель SABRE предназначен для достижения скорости более 5 Махов в атмосфере Земли. В космосе он сможет развить скорость до 25 Махов. Отметим, что эталонный 1 Мах приравнивают к 1 198,8 км/ч. Скорость от 1 до 5 Махов считается сверхзвуковой, более 5 Махов – гиперзвуковой, а с 23 Махов начинается космическая скорость.

Двигатель использует воздух из атмосферы, обеспечивает большую эффективность использования топлива и меньший вес, чем существующие ракетные двигатели, которые должны нести собственный запас кислорода.

Сейчас компания Reaction Engines завершает строительство испытательного комплекса в Бакингемшире (Великобритания), где состоится первая наземная демонстрация двигателя SABRE.