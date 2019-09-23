ІРО немецкой TeamViewer на 5,25 млрд евро стало крупнейшим в Европе в 2019

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Немецкая софтверная компания TeamViewer провела первичное размещение акций (ІРО) на Франкфуртской фондовой бирже. Акции предлагались по 26,25 евро за единицу, что позволило оценить компанию в 5,25 млрд евро.
Об этом сообщает Reuters.
Аналитики назвали ІРО компании крупнейшим в Европе в 2019 и пятым по величине в мире.
Британская инвестиционная группа Permira, которая является владельцем TeamViewer, выставила на биржу 42% или 84 млн акций компании, что эквивалентно €2,21 млрд евро. Издание отмечает, что Permira сохранит оставшиеся 58%.
TeamViewer основана в 2005 году, штаб-квартира расположена в городе Гёппинген. В настоящее время штат компании насчитывает 800 человек.
За 2018 год продажи TeamViewer выросли на 25% до 23 млн евро. В I полугодии 2019 они увеличились на 37% до 412 млн евро.
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