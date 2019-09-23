В Нацбанке спрогнозировали последствия незаключения соглашения по транзиту газа для экономики Украины

Национальный банк Украины заложил в свой макроэкономический прогноз существенное уменьшение валютных поступлений, связанное с падением объемов транзита российского газа в Европу через Украину, который приносит ежегодно 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщили в НБУ в ответ на запрос hromadske.

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Так, из-за падения объемов транзита газа Нацбанк ожидает увеличения дефицита текущего счета в 2020-2021 годах. Так, отток валюты из Украины из-за отсутствия транзита газа, может вырасти до 2,9% от ВВП Украины в 2020 году. В 2021 году прогнозируется увеличение этого показателя до 3,7% ВВП.

В то же время, несмотря на существенный вклад транзита российского газа в ВВП Украины (доходы от транзита составляют на уровне 2,3% ВВП), в 2020 году Нацбанк ожидает роста экономики на 3,2%, а в 2021 году – на 3,7%.

«Ускорение роста реального ВВП в 2020-2021 годах будет происходить, в частности, за счет постепенного смягчения монетарной политики, что будет стимулировать внутренний спрос, а также оживления экономической активности в мире», – добавляют в Нацбанке.