В Нацбанке спрогнозировали последствия незаключения соглашения по транзиту газа для экономики Украины

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк Украины заложил в свой макроэкономический прогноз существенное уменьшение валютных поступлений, связанное с падением объемов транзита российского газа в Европу через Украину, который приносит ежегодно 3 миллиарда долларов.
Об этом сообщили в НБУ в ответ на запрос hromadske.
Читайте также: Нафтогаз сообщил, сколько получил от транзита газа из РФ
Так, из-за падения объемов транзита газа Нацбанк ожидает увеличения дефицита текущего счета в 2020-2021 годах. Так, отток валюты из Украины из-за отсутствия транзита газа, может вырасти до 2,9% от ВВП Украины в 2020 году. В 2021 году прогнозируется увеличение этого показателя до 3,7% ВВП.
В то же время, несмотря на существенный вклад транзита российского газа в ВВП Украины (доходы от транзита составляют на уровне 2,3% ВВП), в 2020 году Нацбанк ожидает роста экономики на 3,2%, а в 2021 году – на 3,7%.
«Ускорение роста реального ВВП в 2020-2021 годах будет происходить, в частности, за счет постепенного смягчения монетарной политики, что будет стимулировать внутренний спрос, а также оживления экономической активности в мире», – добавляют в Нацбанке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бюджет недополучил 60 млрд грн из-за укрепления гривныВчера, 17:09 - 2736 10
Экономист прогнозирует, когда и на сколько подорожает долларВчера, 19:44 - 6200 4
Кабмин утвердил проект закона о рынке землиВчера, 15:03 - 1202 4
Иностранцы выкупили почти рекордный объем украинских облигаций2 ч. назад - 898 1
ПриватБанк запустил бесконтактное кредитование с помощью смартфонов55 мин. назад - 249 1
Экономист прогнозирует, когда и на сколько подорожает долларВчера, 19:44 - 6200 4
Межбанк: доллар "взлетел"Вчера, 19:40 - 5645 1
JP Morgan изменил прогноз по курсу гривныВчера, 16:04 - 4616 1
Обязателен ли специальный знак автогражданки на ветровом стеклеВчера, 21:03 - 4241
Госэнергоэффективности обнародовало тарифы на тепло, произведенное с использованием газаВчера, 19:03 - 3432
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)Вчера, 15:10 - 447
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1396
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2459
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1295
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1907