Компания Facebook будет создавать 3D-карты мира (видео)

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Facebook подтвердил, что он создает очки дополненной реальности, и объявил о проекте под названием “Живые карты”, который будет создавать 3D-карты мира. На конференции разработчиков Oculus Connect, которая прошла 25 сентября, руководитель по дополненной и виртуальной реальности Facebook Эндрю Босворт заявил, что у компании есть “несколько” прототипов очков AR. При этом никаких подробностей о них он не сообщил.
Проект получил название Live Maps. Согласно видео, он будет создавать “многослойные модели мира” с использованием краудсорсинговых данных, традиционных карт и отснятого материала, созданного с помощью телефонов и очков дополненной реальности.
Видео демонстрирует знакомые потенциальные возможности использования – например, проецирование уведомлений в воздухе, идентификация объектов с метками или даже проецирование голографического аватара для общения с реальными людьми.
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