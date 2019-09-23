Nissan и Infiniti отзовут более 1,2 млн автомобилей

Nissan и Infiniti в разных странах отзовут 1 228 830 автомобилей 2018-2019 годов выпуска. Причина – возможные проблемы с камерой заднего вида.

Под эту масштабную сервисную кампанию попали легковые автомобили, пикапы, кроссоверы, внедорожники и минивэны брендов Nissan и Infiniti. Всего более 20 моделей. Среди них: Nissan Altima, Frontier, GT-R, Leaf, Maxima, Rogue, седан Versa, Infiniti Q50, QX80, Q70L и др.

Водитель в этих автомобилях может неправильно настроить камеру заднего вида. То есть фактически это не брак, а ошибка водителя.

Эта сервисная кампания начнется в октябре. Она коснется четырех стран – США, Канады, Южной Кореи и Израиля. Nissan тщательно всё проверит, и, если будет обнаружена проблема, бесплатно обновит программное обеспечение.