0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Шведы представили концепт автономного грузовика (видео)

Шведы представили концепт автономного грузовика (видео)

Шведская компания Scania представила концепт беспилотного грузовика Scania AXL без кабины, предназначенного для работы в карьерах, шахтах и на крупных закрытых строительных площадках.

Управляет грузовиком интеллектуальная система, связанная с системой логистики — таким образом, Scania AXL получает точные указания, какое количество груза, куда и когда следует доставить, чтобы производство не простаивало. Полный набор камер, радаров и сенсоров позволяет Scania AXL легко находить дорогу, передвигаясь в заданном направлении.

Отсутствие кабины позволило заметно снизить высоту грузовика, так что загружать его стало заметно проще. Вместе с тем дизайнеры постарались сохранить узнаваемость бренда, причем не только с помощью огромного логотипа. В качестве двигательной установки был выбран работающий на биотопливе двигатель внутреннего сгорания, однако при желании его можно будет легко заменить на другой тип благодаря модульной структуре концепта.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.