Шведы представили концепт автономного грузовика (видео)

Шведская компания Scania представила концепт беспилотного грузовика Scania AXL без кабины, предназначенного для работы в карьерах, шахтах и на крупных закрытых строительных площадках.

Управляет грузовиком интеллектуальная система, связанная с системой логистики — таким образом, Scania AXL получает точные указания, какое количество груза, куда и когда следует доставить, чтобы производство не простаивало. Полный набор камер, радаров и сенсоров позволяет Scania AXL легко находить дорогу, передвигаясь в заданном направлении.

Отсутствие кабины позволило заметно снизить высоту грузовика, так что загружать его стало заметно проще. Вместе с тем дизайнеры постарались сохранить узнаваемость бренда, причем не только с помощью огромного логотипа. В качестве двигательной установки был выбран работающий на биотопливе двигатель внутреннего сгорания, однако при желании его можно будет легко заменить на другой тип благодаря модульной структуре концепта.