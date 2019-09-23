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Гендиректор Deutsche Bank предупредил, что у центробанков не осталось инструментов для смягчения кризиса

Гендиректор Deutsche Bank предупредил, что у центробанков не осталось инструментов для смягчения кризиса

Центральные банки “уже в значительной степени использовали свои инструменты” и исчерпывают возможности для смягчения влияния глобальных экономических рисков, предупредил генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Сьюинг.

Об этом сообщает CNBC.

У Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США не остается “никаких традиционных мер для эффективного смягчения” удара от “реального экономического кризиса”, сказал Сьюинг на банковской конференции в Лондоне.

“Меня особенно беспокоит ряд финансовых и геополитических рисков, начиная от ситуации в Гонконге и заканчивая напряженностью на Ближнем Востоке”, – сказал гендиректор Deutsche Bank.

По его словам, мир сталкивается с “экстраординарной макроэкономической ситуацией, которую очень трудно прогнозировать”.

На фоне растущих рисков центральные банки, в том числе ФРС США и ЕЦБ, переходят к смягчению денежно-кредитной политики.

По материалам BIN
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