Гендиректор Deutsche Bank предупредил, что у центробанков не осталось инструментов для смягчения кризиса

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Центральные банки “уже в значительной степени использовали свои инструменты” и исчерпывают возможности для смягчения влияния глобальных экономических рисков, предупредил генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Сьюинг.
Об этом сообщает CNBC.
У Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США не остается “никаких традиционных мер для эффективного смягчения” удара от “реального экономического кризиса”, сказал Сьюинг на банковской конференции в Лондоне.
“Меня особенно беспокоит ряд финансовых и геополитических рисков, начиная от ситуации в Гонконге и заканчивая напряженностью на Ближнем Востоке”, – сказал гендиректор Deutsche Bank.
По его словам, мир сталкивается с “экстраординарной макроэкономической ситуацией, которую очень трудно прогнозировать”.
На фоне растущих рисков центральные банки, в том числе ФРС США и ЕЦБ, переходят к смягчению денежно-кредитной политики.
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